Governo começa a pagar vale-gás nesta terça-feira (18); confira calendário

O governo inicia o pagamento do vale-gás, no valor de R$ 52, nesta terça-feira (18). O benefício foi antecipado nas cidades atingidas pelas chuvas nos estados de Minas Gerais e Bahia, sendo pago no último dia 27.

Em janeiro deste ano, 5,47 milhões de famílias receberão o vale, de acordo com o Ministério da Cidadania.

Os pagamentos serão feitos pelo número final do Número de Identificação Social (NIS). Nesta terça-feira (18), são contemplados com o pagamento os beneficiários com NIS de dígito final 1.