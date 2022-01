Governo da Bahia abre 6 mil vagas de qualificação profissional; veja lista

Estão abertas mais de 6 mil vagas de qualificação profissional do projeto onectar – Qualificação e Trabalho. De acordo com informações da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), os cursos serão oferecidos na modalidade a distância e têm como público-alvo trabalhadores a partir de 16 anos e egressos ou estudantes de escolas públicas a partir do 9º ano do Ensino Fundamental II.

Os participantes receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 240 e devem residir nos seguintes municípios: Alcobaça, Belmonte, Caravelas, Eunápolis, Guaratinga, Ibirapuã, Ilhéus, Itabela, Itabuna, Itagimirim, Itamaraju, Itanhém, Itapebi, Jucuruçu, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Porto Seguro, Prado, Santa Cruz Cabrália, Teixeira de Freitas e Vereda. Todos eles foram afetados pelas fortes chuvas.

As inscrições estão sendo realizadas nas unidades do SineBahia ou nas prefeituras municipais até 17 de janeiro. Os interessados devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de dados bancários.

A grade de cursos contempla as áreas de Barbearia, Cabeleireiro Profissional, Chef com Ênfase em Panificação e Confeitaria, Cuidador de Idosos, Digital Influencer, Empreendedorismo, Fotografia Digital, Gastronomia com Ênfase em Culinária Vegana, Inglês EAD Básico e Pré Intermediário, Manicure Profissional & Unhas Artísticas, Maquiagem, Marketing Digital & Ecommerce, Marketing Digital para o Empreendedor, Profissional Organizer e Redes Sociais como Ferramenta de Marketing.