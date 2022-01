Governo da Bahia retoma prova de vida de aposentados e pensionistas

O Governo da Bahia retomou nesta semana a prova de vida dos aposentados e pensionistas. O atendimento está sendo realizado de forma presencial e por vídeochamada. A expectativa do Estado é atingir, só neste mês de janeiro, 11.797 pessoas. A convocação dos servidores e pensionistas é feita pela Superintendência de Previdência do Estado (Suprev) de acordo com o mês de aniversário de cada aposentado ou do ex-servidor que instituiu a pensão. Segundo a coordenadora de Relacionamento com o Beneficiário da Suprev, Sílvia Machado, até agora 1.448 aposentados e pensionistas já agendaram a prova de vida. Deste total, cerca de 30% optou pelo atendimento por vídeochamada, mas a expectativa é que haja um aumento progressivo da demanda pelo serviço nos próximos meses. “É uma questão de adaptação cultural, mas a nossa recomendação é de que os beneficiários priorizem a vídeochamada ao presencial, considerando o momento pandêmico pelo qual passamos e o fato de que o canal traz mais segurança, comodidade e tranquilidade”, ressalta Sílvia.

A coordenadora também orienta aos beneficiários que atendam ao chamamento dentro do mês do seu aniversário ou do mês de aniversário do instituidor da pensão previdenciária, para evitar o bloqueio do benefício. “A prova de vida permite à Previdência ter mais controle sobre seus beneficiários, evitando pagamentos indevidos e tentativas de fraudes”, explica.