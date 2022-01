Governo volta a pagar o abono salarial PIS/Pasep; veja quem tem direito

Após um bom tempo esperando, finalmente os trabalhadores terão acesso ao abono salarial PIS/Pasep. O benefício foi suspenso no ano passado devido ao redirecionamento dos recursos para uma nova rodada do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm).

O novo cronograma de pagamentos deve ser divulgado ainda este mês, visto que os repasses devem ser iniciados, no máximo, até o mês de fevereiro. O abono será repassado aos trabalhadores que realizaram atividade remunerada ao menos 30 dias com a carteira assinada no ano-base.

Importante lembrar que devido a suspensão dos repasses no ano passado, é possível que os trabalhadores recebam o benefício em dobro, considerando o pagamento referente a 2020 e o de 2021.

Além disso, o valor do benefício será reajustado conforme o novo salário mínimo, de R$ 1.212. No mais, os trabalhadores receberão valores proporcionais segundo ao tempo em que realizou atividades laborais no ano de apuração. Confira:

Meses trabalhados Valor 1 R$ 101,00 2 R$ 202,00 3 R$ 303,00 4 R$ 404,00 5 R$ 505,00 6 R$ 606,00 7 R$ 707,00 8 R$ 808,00 9 R$ 909,00 10 R$ 1.010,00 11 R$ 1.111,00 12 R$ 1.212,00

Cabe salientar que o tempo de serviço não é o único requisito para receber o abono salarial PIS/Pasep. O direito é dado aos trabalhadores que se enquadram nos seguintes critérios:

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

há pelo menos cinco anos; Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos com carteira assinada no ano-base;

Ter exercido atividade remunerada para pessoa jurídica, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração;

Ter seus dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

O pagamento do abono salarial é divido em dois grupos, sendo o Programa de Integração Social (PIS), direcionado aos trabalhadores da iniciativa privada, cujas parcelas são liberadas pela Caixa Econômica Federal (CEF), e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), voltado aos servidores públicos e gerenciado pelo Banco do Brasil (BB).