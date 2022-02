Gravidinha: conheça o acessório de R$ 37 mil e as tendências do look de Rihanna

Na tarde desta segunda-feira (31), a cantora Rihanna se tornou um dos assuntos mais falados da internet após ser flagrada gravidíssima pelas ruas de Nova York. O seu primeiro filho é fruto do relacionamento com A$AP Rocky.

Mas o que deixou todos intrigados, foram as peças usadas pela cantora para compor seu look. Usando o estilo hi-lo, que é uma marca registrada de Rihanna, ela ainda apareceu usando um acessório avaliado em R$ 37 mil.

A combinação, como já é de costume nos looks da cantora, abusou de peças com estilos diferentes. O HI-LO é exatamente essa mistura de peças despojadas com outras mais arrumadas, assim ela estava usando na foto do anúncio da gravidez.