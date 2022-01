Gripários de Salvador registram mais de 1 mil atendimentos nos primeiros 5 dias de 2022

Aumentou o número de atendimentos nos gripários da capital baiana. Nas duas unidades abertas, neste momento, foram registrados 1.087 atendimentos nos primeiros 5 dias de janeiro deste ano. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a alta é resultado das festas de fim de ano. Como medida preventiva, a entidade está viabilizando a abertura de uma nova unidade no bairro de Santo Inácio.

No Gripário do Pau Miúdo foram registrados, entre os dias 1 e 5 de janeiro, 619 atendimentos. Se compilarmos os dados desde a abertura da unidade, o número chega a 2.774, uma média de 139 casos diariamente.

Já no Gripário dos Barris, a situação é ainda mais grave. Isso porque ele foi o único em atendimento desde o início do surto na capital baiana. De 1º a 5 de janeiro, foram 768 atendimentos. Desde o dia 1 de dezembro até o dia 5 de janeiro, o número chega a 6.410 pessoas.

Pandemia x Surto

Diante da quantidade de casos de covid-19 e Influenza, o secretário municipal de saúde, Léo Prates, chamou a situação atual de “descontrole epidemiológico”.

“Pelo fator RT, já estamos numa fase de descontrole epidemiológico. Estamos com RT acima de 1, e é a primeira vez depois de muito tempo que nosso fator RT passa de 1. Isso significa que a doença está em aceleração”, disse em entrevista ao site Correio.

Em termos práticos, o fator RT é o índice que quantifica quantas pessoas infectadas pode transmitir a doença. O índice está em 1,1, o que significa que cada uma pessoa infectada pode transmitir para mais de uma.

O secretário alertou ainda que o cenário também é provocado pelas pessoas que não completaram o ciclo vacinal. “É um fator preocupante. A doença em aceleração pode ser um problema gerado pela população. 411 mil não foram tomar sua terceira dose e mais de 200 mil que não tomaram a segunda dose”, pontuou.

Testagem contra a covid-19

A Prefeitura de Salvador ampliou, nesta sexta (7), de 48 para 50 postos de saúde com oferta pra testes de detecção da covid-19. O atendimento está sendo realizado de segunda à sexta-feira, das 08h às 16h.

O teste de antígeno possui mais de 93% de sensibilidade para o diagnóstico da doença. O método ocorre de forma simples, prática e rápida. É coletada amostra de secreção do nariz do paciente pelo swab (cotonete) e o resultado sai em até 45 minutos. Em caso positivo e se os sintomas estiverem leves, o paciente é orientado a iniciar o isolamento domiciliar, tendo acompanhamento remoto da SMS, através do programa Salvador Protege. Se o cidadão apresentar sintomas mais graves, a Prefeitura avaliará a necessidade de encaminhamento para as UPAs ou internamento hospitalar em leito clínico ou de UTI.

No serviço são realizadas triagens com profissionais de saúde, a medida facilita o encaminhamento adequado dos pacientes para o isolamento domiciliar quanto para o acompanhamento médico.