Grupo Belarmino abre 227 vagas de emprego em São Paulo

O Grupo Belarmino, empresa de transportes coletivos, está disponibilizando novas 227 vagas de emprego para as cidades de Campinas, Americana, Paulínia, Sumaré e Hortolândia. Os salários variam, e podem chegar até a quatro mil reais. Confira as colocações e mais informações de como se candidatar, abaixo!

Grupo Belarmino abre novas oportunidades de emprego

O Grupo Belarmino é responsável pela frota de transportes coletivos em toda a região metropolitana de Campinas, sendo uma referência no segmento.

Com salários que podem chegar até quatro mil reais, a companhia está disponibilizando novas 227 oportunidades, que variam de função e de cidade. A maior concentração de vagas é para Campinas, totalizando 77 delas. Para a cidade de Americana estão disponíveis três vagas, Sumaré 24 e Hortolândia 34.

Acompanhe as oportunidades disponíveis para ocupação:

Almoxarife Júnior;

Motoristas;

Abastecedores;

Agenciador;

Borracheiros;

Eletricistas;

Fiscais;

Funileiros;

Limpador de Ônibus;

Manobristas;

Mecânicos;

Meio Oficial Mecânico;

Moleiro;

Motorista Rodoviário;

Oportunidades para PCDs;

Pintor Automotivo;

Porteiro;

Ajudantes de Manutenção;

Borracheiros;

Líderes de Controle;

Lubrificadores;

Meio Oficial Borracheiro;

Motoristas de Fretamento;

Líderes de Elétrica;

Auxiliares de Plataforma;

Motoristas Carreteiro;

Ajudantes de Limpeza;

Auxiliares de Oficina;

Mecânicos de Refrigeração;

Polidores;

Vistoriadores.

As qualificações alteram conforme o cargo pretendido, mas as oportunidades exigem desde o nível fundamental completo até currículos profissionais com cursos técnicos e especializações na função. As vagas para Motoristas, exigem CNH na categoria D e curso válido para cargas passageiros. Para o Motorista Carreteiro, é necessário possuir CNH na categoria E, além de curso do MOPP dentro da validade.

Como se inscrever

Para ocupar uma das funções disponíveis pelo Grupo Belarmino, os profissionais deverão acessar a página de inscrições, concluindo seu cadastro na vaga pretendida.

Para os que preferirem, também é possível encaminhar um currículo atualizado para o e-mail da empresa: recrutamento@grupobelarmino.com.br, basta citar no assunto a vaga pretendida e a cidade de atuação.

Após o processo de recrutamento, os selecionados começarão a exercer suas funções imediatamente.

