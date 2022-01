Grupo de mulheres protesta no Complexo Penitenciário da Mata Escura

Um grupo de mulheres realizou um protesto na manhã desta segunda-feira (24), na frente do Complexo Penitenciário da Mata Escura, localizado na Avenida Cardeal Brandão Vilela. De acordo com informações da Central de Polícia e da Polícia Militar, a manifestação começou por volta das 08h15.

Uma guarnição da 48ª CIPM foi ao local e negociou com o grupo a liberação de uma das vias, assim como o início de um incêndio em sucata e objetos na pista. Por volta das 09h30, ambas vias foram liberadas.

As mulheres reivindicavam a suspensão das visitas aos presos. Porém, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou, em nota, que não houve suspensão de visitas em todas as Unidades Prisionais, mas sim uma interrupção temporária em duas Unidades Prisionais: Cadeia Pública de Salvador e no Conjunto Penal de Valença, em virtude de alguns dos colaboradores positivados com Covid 19.

A SEAP ressaltou ainda que “segue os protocolos sanitários da OMS e preza pela saúde de sua equipe, bem como, dos internos e de seus familiares. Por fim, salientamos que as medidas cabíveis para o reestabelecimento das visitas já estão sendo tomadas, e as mesmas retornarão na próxima semana.”