Grupo Fleury abre NOVOS empregos; veja 30 cargos

O Grupo Fleury, uma das maiores empresas de medicina do Brasil, está oferecendo 30 oportunidades para o Estado de São Paulo. As colocações disponíveis são para atuar em diferentes áreas de atuações. Confira mais informações e as funções abaixo!

Grupo Fleury abre novas colocações para São Paulo

O Grupo Fleury, uma das maiores empresas brasileiras do setor de saúde, fundado em 1926, presta serviços especializados em medicina diagnóstica. Atualmente, a companhia realiza milhões de exames anualmente, o que torna o Grupo um dos melhores e mais requisitados do país.

Acompanhe as vagas disponíveis para atuação em São Paulo:

Assistentes Administrativo III;

Técnico de Laboratório (Hematologia);

Analistas de Laboratório (Distribuição);

Analistas de Laboratórios (Métodos Moleculares);

Operadores de Teleatendimento (Agendamento de Exame);

Analistas de Holter;

Coordenadores de Unidade I;

Pesquisadores;

Analistas de Laboratório (Citometria de Fluxo);

Técnicos de Laboratório (Microbiologia);

Enfermeiros Assistenciais;

Coordenadores de Inteligência de Negócios;

Auxiliares ou Técnicos em Enfermagem;

Coordenadores de Central de Atendimento;

Analista de Marketing Sênior;

Assistente Administrativo – Atendimento Ágil;

Recepcionistas;

Auxiliares de Salas Unidades A+;

Assistentes Executivo;

Especialistas em TI (Segurança da Informação);

Analistas de Workforce III;

Supervisores de Facilities.

Como se inscrever

Para ocupar uma das colocações disponíveis pelo Grupo Fleury, é importante que o candidato atenda aos requisitos exigidos e realize o cadastro no cargo pretendido através do site de inscrições.

Além da remuneração compatível, o Grupo Fleury oferece aos novos colaboradores uma série de proventos, como convênio médico e odontológico, Gympass, participação de lucros, previdência privada, VR, VA, VT, auxílio creche e seguro de vida.

