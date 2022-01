Grupo Fleury tem NOVAS vagas de emprego; veja oportunidades

O Grupo Fleury, uma das companhias brasileiras mais respeitadas do segmento da saúde, está contratando novos talentos. Os cargos disponíveis são para diversas funções e localidades do país onde o Grupo possui unidades. Confira as vagas e como se candidatar, abaixo!

Grupo Fleury abre novas oportunidades de emprego

O Grupo Fleury, fundado no ano de 1926, presta serviços de medicina diagnóstica e de médicos especialistas. Atualmente, está entre as duas melhores empresas do país na área da saúde, realizando mais de 80 milhões de exames anualmente.

A empresa está disponibilizando vagas para os mais diversos perfis profissionais, que vão desde ao ensino médio completo até cargos que exigem nível superior, além de outras competência. Veja as colocações:

Assistente Administrativo;

Assistente de Coleta;

Operador de Teleatendimento;

Analista de Holter;

Analista de Laboratório;

Auxiliar de Atendimento;

Especialista em Ciências de Dados;

Recepcionistas;

Auxiliar de Sala;

Técnico em Enfermagem;

Analista de Comunicação Interna;

Assistente Executivo;

Especialista de TI Segurança da Informação;

Analista de Workforce;

Analista de Relacionamento em Saúde;

Supervisor de Facilities;

Analista de Telemetria.

Como realizar a sua inscrição

Para ingressar no Grupo, os profissionais deverão realizar sua candidatura através da página de inscrições.

O Grupo Fleury garante remuneração compatível ao mercado de trabalho e oferece aos selecionados uma série de vantagens, como assistência médica, auxílio de vida, ticket alimentação, auxílio creche, participação de lucros, benefícios exclusivos para garantir a saúde e bem estar do colaborador, previdência privada, assistência odontológica e vale transporte.

