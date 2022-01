Grupo Fleury tem NOVOS empregos; veja funções abertas

O Grupo Fleury, maior companhia do segmento da saúde do país, está com novos cargos disponíveis para ocupação no Estado do Rio de Janeiro e São Paulo. As vagas são destinadas a diferentes perfis profissionais, e abrangem várias áreas de atuação dentro da empresa. Acompanhe, a seguir, as funções disponíveis e mais informações sobre o processo de inscrição!

Grupo Fleury anuncia vagas para o Rio de Janeiro e São Paulo

O Grupo Fleury, fundado em 1926, é um dos maiores centros de medicina do país. A companhia é uma referência em medicina diagnóstica, realiza por ano diversos exames, o que torna a companhia a melhor do segmento em que atua.

Confira as vagas oferecidas pela empresa:

Analistas de Marketing (Sênior);

Teleatendimento Operadores;

Técnico em Laboratórios (microbiologia);

Inteligência de Negócios – Coordenadores;

Técnicos de Enfermagem – Auxiliares

Analistas de Telemetria;

Assistentes Administrativos;

Técnicos de Laboratórios (Hematologia);

Laboratório Analistas de Distribuição;

Coordenador de Unidade;

Recepcionista;

Analista de Holter;

Auxiliar de Sala;

Assistente Executivos;

Analista de Workforce;

Seguranças da Informação – Especialistas em TI;

Coordenadores de Atendimento;

Enfermeiro Assistencial.

Todas as funções exigem experiência anterior e qualificações que alteram conforme a área de atuação.

Como se candidatar

Para ingressar na empresa do Grupo Fleury, é indispensável atender a todos os requisitos para se candidatar. A listagem completa dos cargos e exigências podem ser encontrados na página de participação. Para se candidatar ao cargo basta acessar o link “Candidate-se” ao final da descrição de cada vaga.

