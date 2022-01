Grupo Nós tem 50 vagas de emprego em São Paulo

O Grupo Nós, união da empresa Shell Select OXXO, está disponibilizando 50 vagas de emprego para o cargo de Líder de Loja, na cidade de São Paulo. As colocações são dos níveis hierárquico Júnior e Trainee, e a faixa salarial será combinada no ato da contratação. Confira mais informações de como se inscrever e quais os requisitos necessários para a função, abaixo!

Grupo Nós está contratando novos Líderes de Loja em São Paulo

O Grupo Nós é a junção das marcas Shell Select e OXXO, que tem como objetivo a criação de uma nova potência no mercado brasileiro, oferecendo aos consumidores uma melhor experiência com as conveniências do país.

Acompanhe, abaixo, todas as informações necessárias para participar e os requisitos exigidos:

Experiência anterior com Gestão de Equipes;

Nível Médio Completo;

Disponibilidade para atuar no período da tarde ou da madrugada;

Disponibilidade para atuar em escala 6×1;

Residir no estado de São Paulo.

Os selecionados ficarão responsáveis pela abertura e fechamento da loja, controlar o estoque, verificar produtos que foram enviados e devolvidos relacionados a notas fiscais e faturamento, realizar a gestão de equipes, solucionar possíveis conflitos, criar estratégias para aumentar as vendas da loja.

O Grupo Nós garante remuneração compatível ao cargo, além de diversos benefícios, como vale refeição, vale transporte, academia e seguro de vida.

Como se inscrever

Atende aos requisitos para fazer parte da equipe do Grupo Nós? Para se inscrever, os profissionais interessados deverão concluir um cadastro online, preenchendo uma ficha cadastral através da página de inscrições.

