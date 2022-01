Operadora de saúde com cerca de 5,4 milhões de beneficiários, o Grupo NotreDame Intermédica recruta novos talentos para área de TI. As contratações visam atender a uma demanda crescente por profissionais no setor e fazem parte da estratégia de crescimento da empresa.

Para participar do Programa de Estágio Tech do GNDI é preciso estar cursando o ensino superior, com formação prevista para dezembro de 2022 e dezembro de 2023. Serão aceitos todos os cursos da área de TI e correlatas. Ainda, é importante notar que, este ano, a iniciativa visa preencher 50% das vagas disponíveis com mulheres.

Durante o programa, os novos talentos terão a oportunidade de se desenvolver pessoal e profissionalmente. Assim, logo nos primeiros meses os estagiários poderão realizar um job rotation, passando por diferentes áreas a cada três meses, sendo:

Front End;

Desenvolvimento;

Sistema de Rede Própria;

Segurança da Informação; e

Governança de Dados.

Eles participarão, também, de um onboarding e business day, que se refere a uma apresentação de executivos sobre a estratégia da área de TI do GNDI. Os estagiários serão, ainda, acompanhados durante todo o programa por tutores, que realizarão mentorias e ajudarão a definir expectativas, estratégias e objetivos.

Por fim, os aprovados receberão um salário compatível com o mercado e terão direito a diversos benefícios, como assistência médica e odontológica, seguro de vida, cesta básica, vale transporte, Gympass, clube de parcerias e elegibilidade a home office.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar a página https://vagas.taqe.com.br/gndi/estagio-tech-v1 para cadastrar o currículo. O processo seletivo será dividido em etapas, que incluem testes, elevador pitch, entrevista com RH, entrevista com gestor, entre outras.

As inscrições vão até o dia 28 de janeiro.