Grupo Pardini tem NOVAS vagas de emprego; veja funções

O Grupo Pardini está começando a segunda semana de 2022 com muitas oportunidades de emprego. Para aqueles que estão desempregados, existem muitas vagas disponíveis, em várias regiões do país. Confira todas as orientações divulgadas aqui, no Notícias Concursos, e busque a carteira assinada!

Grupo Pardini tem novas vagas de emprego pelo país

A empresa quer contratar novos talentos para complemento de equipe de sucesso. São cargos que proporcionam benefícios como vale-transporte e muitos outros. Veja quais são as funções abertas neste início de semana!

Especialista Laboratorial – Genética (Temporária);

Técnico de Laboratório – Análises Clínicas (Temporária);

Assistente Administrativo Pcd;

Atendente;

Médico do Trabalho;

Técnico em Equipamentos Biomédicos (Engenharia Clínica);

Operador de Telemarketing;

Estagiário Dho;

Consultor de Atendimento;

Técnico de Laboratório;

Auxiliar de Produção (Temporária);

Auxiliar de Serviços Gerais;

Coordenador de Atendimento (Apoio);

Analista de Qualidade;

Coordenador de Unidade de Laboratório de Medicina Diagnóstica;

Técnico em Segurança do Trabalho;

Biomédico Jr.

Você Pode Gostar Também:

Veja também: Adimax Pet abre vagas de emprego; veja funções

Como realizar a inscrição

São muitas oportunidades e os candidatos podem acessar o site de inscrição e cadastrar currículo em uma das funções. Basta, então, clicar no ícone “Candidate-se”.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego divulgadas aqui, no Notícias Concursos, e saiba mais em primeira mão!