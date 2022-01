Grupo Petrópolis tem vagas para Aprendiz em Uberaba

O Grupo Petrópolis, um dos maiores grupos do segmento cervejeiro do Brasil, está oferecendo oportunidades para o cargo de Aprendiz de Produção na cidade de Uberaba. Totalizando 20 oportunidades, a empresa não exige experiência anterior na função, basta possuir 18 anos completos. Acompanhe mais informações sobre os requisitos e como se candidatar, abaixo!

Grupo Petrópolis com oportunidades para a cidade de Uberaba

O Grupo Petrópolis, fundado em 1994 é atualmente, um dos maiores produtores de bebidas alcoólicas e não alcoólicas do país. Com origem brasileira, no Estado do Rio de Janeiro, a indústria possui um portfólio amplo, com produtos que são comercializados internacionalmente e nacionalmente, atendendo entre os mais diversos consumidores do mundo.

É importante destacar que candidatos PCD também poderão se inscrever às vagas de Aprendiz de Produção.

Acompanhe mais informações sobre o cargos disponibilizados pelo Grupo Petrópolis:

Necessário curso técnico em andamento (Processamento de Cervejas pelo SENAI);

Residir na cidade de Uberaba;

Possuir 18 anos completos;

Não é necessário experiência anterior na função.

Profissionais que atendem aos requisitos básicos e estão buscando a oportunidade do primeiro emprego ou recolocação no mercado, também podem se candidatar!

Além da remuneração, o Grupo oferece um pacote com diversos benefícios aos novos recrutados, como restaurante interno, convênio médico, auxílio fretado, vale alimentação e plano odontológico.

Como se inscrever

Para ocupar uma das vagas de Aprendiz de Produção ofertadas pelo Grupo Petrópolis, os candidatos devem realizar sua inscrição através da página de candidatura, atentando-se ao preenchimento correto de todos os campos obrigatórios.

