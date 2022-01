Grupo protesta em São Caetano e pede resposta sobre morte de jovem no bairro

No início da tarde desta segunda-feira (17), um grupo de moradores de São Caetano, em Salvador, fizeram um protesto em busca de respostas sobre a morte de Willian Costa. O jovem morreu no bairro em dezembro de 2021.

De acordo com o g1 Bahia, os manifestantes afirmam que o tio do rapaz jogou ácido nele. A vítima, Willian Costa, ficou internada em um hospital da capital baiana. Ele morreu em 9 de janeiro.

A manifestação aconteceu na frente da delegacia da Polícia Civil do bairro. O grupo fechou a via nos dois sentidos, e a pista só foi liberada após negociação. No entanto, os manifestantes só deixaram o local por volta das 14h.