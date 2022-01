Grupo SERES abre mais de 50 vagas de emprego; veja funções

O Grupo SERES, empresa de Recursos Humanos, está com mais de 50 vagas de emprego abertas para diferentes áreas. As ocupações são para diferentes níveis hierárquicos dentro das empresas, exigindo desde ensino médio completo até o superior com especialização dentro da área pretendida. Confira!

Grupo SERES abre novas vagas para o Brasil

O Grupo SERES, é uma companhia especialista em recrutamento e seleção de novos profissionais, oferecendo aos seus clientes soluções de qualidade em todas as etapas do processo de seleção. O Grupo atua no segmento há mais de 50 anos e é uma referência em todo o território nacional.

Veja as vagas disponíveis pela recrutadora:

Consultor de Vendas – Híbrido;

Consultor Gestão de Projetos;

Assistente Audiovisual Comercial;

Instrutor II – Rede de Computadores;

Analista Fiscal;

Técnico de Segurança do Trabalho;

Supervisor de Vendas;

Ajudante de Produção

Estágio em Sourcing – Compras e Suprimentos;

Técnico de Enfermagem Centro Cirúrgico – Temporário;

Supervisor de Radioterapia;

Engenheiro de Manutenção;

Técnico de Informática;

Vendedor de Loja;

Comprador Técnico;

Tecnólogo de Dosimetria;

Auxiliar de Produção;

Soldador;

Operador de Montagem;

Pintor de Cabine;

Operador de Máquina de Usinagem;

Pintor de Cabine;j

Engenheiro Civil;

Eletromecânico;

Auxiliar de Campo;

Auxiliar de Serviços Gerais – exclusivo para PCD’s;

Especialista de Software;

Assistentes de Arte;

Consultores de Vendas.

Veja também: Grupo Tracbel abre NOVAS vagas de emprego; veja funções

Como realizar a sua inscrição

Para ocupar uma das funções disponíveis pelo Grupo SERES, os profissionais devem possuir experiência anterior na função e efetuar um cadastro no cargo desejado através da página de participação.

Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!