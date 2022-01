Grupo Tracbel abre NOVAS vagas de emprego; veja funções

O Grupo Tracbel, fornecedora de veículos e equipamentos pesados, está recrutando novos profissionais em diversos Estados do Brasil. Veja os cargos e mais informações sobre como se inscrever, a seguir!

Grupo Tracbel abre oportunidades para diversos Estados brasileiros

O Grupo Tracbel, maior revenda de insumos do Brasil, possui um amplo portfólio de máquinas pesadas, atendendo diversos segmentos, como a mineração, florestal, rodoviário, pedreiras, agrícola e a construção há mais de 50 anos. A companhia possui mais de 24 unidades espalhadas em diversos Estados do território nacional.

Acompanhe as vagas que estão disponíveis pelo Grupo e informações de como se candidatar:

Mecânico Júnior Atuação Interna;

Almoxarife;

Consultores Técnicos;

Assistentes de Mecânicos – Temporário;

Analistas de Marketing Digital;

Consultores Comerciais de Peças;

Consultores Técnico;

Mecânicos Júnior – caminhões;

Estágio TI;

Jovem Aprendiz 2022;

Aprendiz Administração e Almoxarifado;

Estagiário Administração em Venda e Importação;

Ajudantes de Pátio;

Aprendizes – Administrativo Oficina;

Mecânicos Pleno;

Estagiários Marketing e Comunicação;

Assistentes de Mecânico – Temporário;

Instrutores Técnico e Comercial Júnior;

Analistas Contábil – Temporário.

A empresa além de oferecer remuneração compatível ao mercado, também deixa à disposição do contratado, diversos benefícios, como plano médico, plano odontológico, vale transporte, seguro de vida, convênio em empresas que são parceiras, participação de lucros e restaurante interno.

Como se inscrever

Quer fazer parte da equipe de funcionários do Grupo Tracbel? Os profissionais que possuem experiência anterior na função e qualificações no cargo pretendido, deverão preencher uma ficha cadastral na vaga de interesse, através do site de inscrição.

