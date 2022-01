Grupo Valure tem NOVOS empregos; veja 20 cargos

O Grupo Valure, especialista em gestão de pessoas, está com 20 cargos disponíveis para ocupação, todos para o Estado do Mato Grosso. Confira, a seguir, as funções oferecidas e como realizar sua inscrição!

Grupo Valure está com vagas de emprego para o Mato Grosso

O Grupo Valure, empresa especialista em Gestão e Consultoria Inteligente, atua há mais de vinte anos no Brasil. A companhia oferece aos seus clientes produtos para atrair novos talentos e colaboradores altamente qualificados, garantindo o resultado do trabalho final.

Acompanhe as vagas oferecidas pelo Grupo:

Coordenadores de Projetos de RH;

Gerente de Vendas;

Técnico de Produção Agrícola;

Assessor de Investimento;

Gerentes de Marketing (Desenvolvimento do Mercado);

Analistas Financeiro e Orçamentário;

Assistente Administrativo de Projetos;

Coordenadores de Recursos Humanos;

Gerentes Industriais;

Coordenadores de Projetos;

Coordenadores de Projetos Sociais;

Gerentes de Fazendas;

Gerentes de Lojas – Supermercado;

Diretores Comerciais;

Gerente de Unidades de Negócios.

Todo o processo desde as inscrições até as contratações será realizado por intermédio do Grupo Valure. Os requisitos exigidos e benefícios estão especificados em cada função, sendo necessário que o candidato leia atentamente todas as informações antes de concluir o cadastro.

A empresa garante que todos os selecionados receberão remuneração compatíveis aos cargos, além de proventos que alteram conforme a empresa que está oferecendo a ocupação.

Veja também: Carrefour abre vagas de emprego; veja funções abertas

Como se candidatar

Para ocupar uma das ocupações oferecidas pelo Grupo Valure, os profissionais devem realizar sua inscrição no cargo pretendido, preenchendo um currículo online através do site de inscrições.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!