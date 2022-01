Gusttavo Lima surpreende e canta no meio da rua em Porto Seguro; veja vídeo

Gusttavo Lima surpreendeu muita gente ao estacionar o carro onde estava e cantar com uma pastora às margens da BR-367, em Porto Seguro, no sul da Bahia, nesta sexta-feira (21). Ele estava a caminho do aeroporto da cidade.

O Embaixador chamou a atenção de quem passava na hora. Ele estacionou o veículo na estrada, desceu do carro, conversou com a pastora que se identifica como “Pastora Loura”, cantou com ela, e no fim, ainda recebeu uma oração.

Nas imagens, o cantora diz que se apresenta na estrada há um ano. “Essa moça tá cantando aqui todos os dias. É sobre isso. Prestigie as pessoas acima de tudo. Valoriza o seu estado, a sua cidade, os artistas da sua cidade. Eu senti a necessidade de te dar um abraço. Te desejo tudo de bom na sua vida”, disse o Embaixador.

Veja ao vídeo abaixo:

Cantor Gustavo Lima para o carro, em Porto Seguro/BA, para receber uma oração e canta com mulher pregando na rua. Vídeo: Daniel França pic.twitter.com/V8VDBxzGCc — iBahia (@iBahia) January 21, 2022

Show em Porto Seguro

Gusttavo Lima levou os fãs baianos à loucura na noite de quinta (20). O sertanejo se apresentou no Clube de Praia Beat Beach, ao lado de Jonas Esticado. Sucessos como “Te Cada Vem Mais”, “Não Me Arranha” fizeram parte do repertório do show do Embaixador.