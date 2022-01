Harmonia do Samba canta Ivete Sangalo no Estúdio iBahia de Verão

Dando seguimento a temporada do Estúdio de Verão, nesta semana o iBahia recebeu a banda Harmonia do Samba. Em entrevista, o cantor Xanddy falou sobre a estreia: “É sempre bom estar aqui com vocês. Daqui do iBahia a gente fala com o mundo”, destacou.

Em seu perfil no Instagram, o artista se define como um “homem sério e equilibrado”, o que afirmou fazer parte de um personagem criado para divertir a si e seus fãs na rede social. Apesar disso, Xanddy afirma que é muito raro algo lhe desequilibrar, o que foi confirmado pelos companheiros de banda para a reportagem (dentre muitos risos) “Xanddy é sempre muito tranquilo”, contou o mestre do grupo, Bimba.