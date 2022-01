Harmonia do Samba fará show com renda destinada a famílias desabrigadas na Bahia

Música e solidariedade nunca fez tanto sentido como nos últimos tempos. E, é com o propósito de, novamente, unir as duas coisas que o Harmonia do Samba anuncia a primeira edição com público do projeto “Samba em Harmonia”. Projeto especial, que surgiu em meio a pandemia, com a finalidade de entregar para o público um conteúdo diferenciado, principalmente devido à ausência de shows no momento, o Samba em Harmonia virou um DVD gravado exclusivamente para o canal do YouTube do grupo e disponibilizado em serviços de streaming.

Novamente motivados por promover ação social e também pensando em ajudar pessoas carentes de regiões diversas, excepcionalmente as famílias do extremo Sul da Bahia, que tem sofrido com as fortes chuvas durante o mês de dezembro, o Harmonia está programando uma edição especial do evento que, dessa vez, contará com a presença do público (no mesmo lugar onde foi gravado o projeto) Fazendo jus ao propósito, a edição chamará “Samba em Harmonia – Pela Vida”.

“Desde quando ele surgiu, quando as coisas voltasse a normalidade, a nossa intenção era transformar o conteúdo que criamos para o digital com o Samba em Harmonia, em uma evento físico para que o público seguisse curtir a vibe do projeto. Vendo toda a situação em que se encontram as famílias no extremo sul da Bahia e também outras famílias da própria Santanópolis, nós resolvemos antecipar esse acontecimento e, através do projeto, ajudar as pessoas”, conta Xanddy.

O “Samba em Harmonia – Pela Vida”, acontecerá no dia 14 de janeiro, no mesmo local em que ele foi gravado: na cidade de Santanópolis, antiga Fazenda São Jorge que, após o projeto, ganhou o nome de Fazenda Harmonia. O projeto “Samba em Harmonia – Pela Vida” está sendo elaborado a quatro mãos: HS Produções, apoio da Prefeitura de Santanópolis, Eco Jardim e Irrigação e também o público, já que 100% do seu lucro será revertido para ajudar as pessoas, através de instituições que operacionalizam ações sociais.