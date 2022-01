Harmonia é atração desta quarta (12) do Fuzuê de Verão, com transmissão ao vivo do iBahia

Depois da estreia com Léo Santana, nesta quarta-feira (12) é a vez do Harmonia do Samba, comandado por Xanddy, no Fuzuê de Verão, da Bahia FM. Durante todas as quartas-feiras, até o dia 26 de fevereiro, uma atração especial baterá um papo com Maurício Habib e Michely Santana, sempre às 12h, com transmissão ao vivo no YouTube do iBahia.