Haverá reajuste para aposentados; Confira!

Anualmente o valor dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passam por um reajuste. Isso porque, as quantias são definidas de acordo com o salário mínimo, que também passa por uma correção todos os anos. Logo, quando se altera o piso, também é modificado o valor dos abonos.

No caso dos aposentados e pensionistas que recebem o INSS no valor de um salário mínimo, o piso, o aumento em 2022 será maior, de 10,18%. Segundo a projeção do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), a taxa inflacionária alcançou 10,04% em 2021, desta forma, o salário mínimo passa de R$ 1.100 para R$ 1.210,44 em 2022.

De acordo com dados divulgados nesta terça-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) junto com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), além do aumento, o teto dos benefícios do INSS passará a ser de R$ 7.087,22 em 2022, seguindo o valor do INPC.

Os aposentados, pensionistas e demais segurados do INSS que ganham mais de um salário mínimo, também devem considerar o novo índice inflacionário. Isso porque, para eles, o benefício é corrigido segundo a taxa, prevista em 10,04%. Logo, basta verificar no extrato do INSS o valor bruto do benefício e adicionar a alta projetada em 2022.

Calendário de pagamento do INSS em 2022

O INSS já divulgou o calendário oficial de pagamentos referente a 2022. Vale ressaltar que o cronograma é dividido em dois, considerando públicos distintos. Os que recebem um salário mínimo e os que recebem mais que o piso. Lembrando que a distribuição ocorre segundo o número final do Número de Identificação Social (NIS). Veja o calendário completo a seguir:

Segurados que ganham um salário mínimo:

NIS final 1: 25 de janeiro;

NIS final 2: 26 de janeiro;

NIS final 3: 27 de janeiro;

NIS final 4: 28 de janeiro;

NIS final 5: 31 de janeiro;

NIS final 6: 01 de fevereiro;

NIS final 7: 02 de fevereiro;

NIS final 8: 03 de fevereiro;

NIS final 9: 04 de fevereiro;

NIS final 0: 07 de fevereiro.

Segurados que ganham mais de um salário mínimo:

NIS finais 1 e 6: 01 de fevereiro;

NIS finais 2 e 7: 02 de fevereiro;

NIS finais 3 e 8: 03 de fevereiro;

NIS finais 4 e 9: 04 de fevereiro;

NIS finais 5 e 0: 07 de fevereiro.

Como solicitar a aposentadoria de forma online?

Cidadãos que estão perto de se aposentar podem solicitar o abono de forma totalmente digital pela plataforma “Meu INSS”. Além deste serviço, o segurado pode realizar uma série de outras operações, como consulta do extrato e data de depósitos, por exemplo.

Para solicitar a aposentadoria de forma virtual, o cidadão deve realizar um cadastro previamente. Na sequência, é preciso verificar se o período de contribuição junto ao INSS está correto no CNIS. Além disso, os documentos exigidos devem ser digitalizados e enviados para efetivar a solicitação. Confira a seguir como consultar:

Acesse a plataforma “Meu INSS”;

Entre no seu login e toque na opção “Pedir aposentadoria”;

Na sequência, selecione a modalidade de aposentadoria desejada;

Feito isso, responda o questionário solicitado;

Após preencher as informações, anexe os documentos exigidos;

Informe o seu CEP e os dados bancários;

Verifique as informações e confirme caso tudo esteja correto;

Por fim, clique em avançar.

Para evitar erros, é recomendado procurar um advogado especialista na área para receber melhores orientações. Além disso, com a ajuda do profissional é possível analisar de forma mais certeira qual o benefício do INSS será mais vantajoso, não correndo o risco de ser prejudicado futuramente, seja pela ausência de informações ou de outras inconsistências.