Homem acusado de furtar mochila na Zara vai pedir indenização de R$ 1 milhão

“Só uma indenização, em valor suficiente para abalar economicamente uma empresa do porte da Zara, os fará evitar novas práticas de crimes dessa natureza”, afirmou Thiago Thobias ao G1 Bahia.

O caso

O crime aconteceu no dia 28 de dezembro. Luís, que mora na Bahia há sete anos, foi abordado por um segurança e o mesmo solicitou a revista da mochila do cliente, acusando-o de roubo. Ao G1 Bahia, a vítima contou que esteve na loja da Zara em busca de uma mochila nova, que viu pela internet. Depois de encontrar o item, ele deixou a mochila no caixa e saiu da loja para sacar o dinheiro. Ao retornar para a Zara, ele fez o pagamento do objeto e então saiu com a compra e a nota fiscal em mãos. Por conta da pressa que estava na ocasião, Luís deixou o troco no caixa e foi ao banheiro, onde acabou abordado pelo segurança.

Na época do crime, a Zara informou em nota que afastou uma funcionária da loja que realizou o pedido ao segurança do shopping. Na mesma época, o Shopping da Bahia disse que o segurança descumpriu as determinações de regulamento do shopping, ao atender o pedido da funcionária da loja. A empresa disse ainda que não compactua com qualquer ato discriminatório, e que “incluirá as imagens deste fato nos treinamentos internos para evitar que se repitam”.