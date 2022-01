Homem armado assalta loja na Avenida San Martin em Salvador

Uma loja na Avenida San Martin, em Salvador, foi assaltada na sexta-feira (21). Imagens do caso começaram a circular nas redes sociais na segunda (24), após câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento.

De acordo com o g1 Bahia, o dono da loja informou que o prejuízo causado pelo crime ultrapassa R$8 mil.

No vídeo, é possível ver o momento em que o suspeito entra no loca, saca a arma e anuncia o assalto para dois funcionários que estão no balcão da loja.