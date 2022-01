Homem baleado vai de moto até UPA em Marechal Deodoro

Na noite deste sábado (1º), um homem não identificado oficialmente, foi alvejado por um disparo de arma de fogo, nas proximidades da rua da Estiva no Bairro de Taperaguá, em Marechal Deodoro, e foi pilotando uma motocicleta pedir socorro na UPA do município. Homem é baleado em Marechal Deodoro e consegue pedir socorro no Cisp…

Na noite deste sábado (1º), um homem não identificado oficialmente, foi alvejado por um disparo de arma de fogo, nas proximidades da rua da Estiva no Bairro de Taperaguá, em Marechal Deodoro, e foi pilotando uma motocicleta pedir socorro na UPA do município.

Homem é baleado em Marechal Deodoro e consegue pedir socorro no Cisp pic.twitter.com/qpvZkzlCyz — realdeodorense (@RealDeodorense) January 2, 2022

As informações dão fala que dois elementos efetuaram dois disparos de arma de fogo, porém apenas um tiro conseguiu acertar as costas da vítima.

Militares da 5ª Cia independente acompanharam familiares da vítima que acabou, devido a gravidade do ferimento, sendo encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió. Não há informações detalhadas sobre seu estado de saúde.