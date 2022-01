Homem é assassinado a tiros em Riacho Doce; Esposa ouviu disparos

Um homem de 30 anos, identificado como Elias dos Santos Araújo, foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira, 19, no Loteamento Riacho Doce, numa região conhecida como Chã, no bairro Riacho Doce, no Litoral Norte da capital. A esposa da vítima, que não terá o nome divulgado, disse que estava em casa quando ouviu…

Um homem de 30 anos, identificado como Elias dos Santos Araújo, foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira, 19, no Loteamento Riacho Doce, numa região conhecida como Chã, no bairro Riacho Doce, no Litoral Norte da capital.

A esposa da vítima, que não terá o nome divulgado, disse que estava em casa quando ouviu dois tiros. Ao sair para ver o que estava ocorrendo, viu seu companheiro caído próximo de um cercado.

Ela disse à Polícia que estava vivendo com Elias a pouco tempo, mas até agora desconhecia qualquer envolvimento dele com ilícitos.

O corpo de Elias foi periciado pelo Instituto de Criminalística e será recolhido ao Instituto de Medicina Legal (IML).