Homem é condenado por homicídio após briga por peixe estragado

Na última quinta-feira (27), a comarca de Euclides da Cunha condenou um homem a 16 anos e seis meses por homicídio, após uma briga por peixe no mesmo município.

Segundo a denúncia, Jerbson da Silva assassinou, na madrugada do dia 5 de janeiro de 2018, a vítima Marcos da Silva Alves com golpes dados com um pedaço de pau.