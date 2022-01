Um homem foi morto dentro de um carro em Nova Brasília, em Salvador, no início da tarde desta sexta-feira (28). De acordo com testemunhas, a vítima estava próxima ao condomínio Dois de Julho Life, quando três homens, em outro veículo, começaram a atirar.

O carro foi parar no meio fio e a vítima não resistiu. Ainda segundo moradores do condomínio, o homem era policial e também morador do local. O nome da vítima ainda não foi confirmado.