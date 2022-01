Homem é morto durante a madrugada em Matriz do Camaragibe

Um homem de 39 anos foi assassinado na madrugada deste domingo (16), em Matriz do Camaragibe, no Litoral Norte de Alagoas. O caso aconteceu na praça Padre Cícero, no Centro da cidade, quando a vítima estava assistindo a uma apresentação musical em um estabelecimento da região. Em um dado momento o homem identificado como Nelson…

Reprodução / Whatsapp

Um homem de 39 anos foi assassinado na madrugada deste domingo (16), em Matriz do Camaragibe, no Litoral Norte de Alagoas.

O caso aconteceu na praça Padre Cícero, no Centro da cidade, quando a vítima estava assistindo a uma apresentação musical em um estabelecimento da região.

Em um dado momento o homem identificado como Nelson Manoel do Livramento Silva, conhecido popularmente como Lucas, foi emboscado e ferido. Ele chegou a ser socorrido até uma unidade hospitalar local, mas não resistiu.

Até o momento não há outros detalhes a respeito de como a morte aconteceu, qual a sua motivação e de quem é a autoria do crime.