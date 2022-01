Homem é morto na varanda de casa no bairro de Fazendo Coutos 3

Um homem foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (05) no bairro de Fazenda Coutos 3. De acordo com informações da Central de Polícia, Luís Cláudio Amorin Lima, de 51 anos, estava na varanda da própria casa quando foi atingido.

A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital do Subúrbio (HS), mas não resistiu aos ferimentos. A autoria e a motivação do crime, que aconteceu na Rua 06, Quadra 6, são desconhecidas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Um outro crime foi registrado na madrugada de hoje (5). O corpo de uma mulher, ainda não identificada, foi encontrado com marcas de disparos de arma de fogo no Campo das Palmeiras, no bairro de Valéria. A vítima também chegou a ser socorrida pra o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu falecendo 2 horas depois. A autoria e a motivação do crime ainda não desconhecidas. O caso também será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).