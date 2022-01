Homem é preso em flagrante após tentativa de furto na Ponta Verde

Um homem de 32 anos, que teve a identidade preservada por conta da Lei de Abuso de Autoridade, foi preso, nesta sexta-feira, 07, em flagrante por tentar realizar um furto no bairro de Ponta Verde. A prisão foi realizada pelos guardas municipais da Bike Patrulha, que estavam em patrulhamento pela região. De acordo com a Guarda…

Ascom Semscs

Um homem de 32 anos, que teve a identidade preservada por conta da Lei de Abuso de Autoridade, foi preso, nesta sexta-feira, 07, em flagrante por tentar realizar um furto no bairro de Ponta Verde. A prisão foi realizada pelos guardas municipais da Bike Patrulha, que estavam em patrulhamento pela região.

De acordo com a Guarda Municipal, o grupamento foi acionado por populares após um homem tentar furtar uma motocicleta nas imediações de uma academia. Quando as equipes chegaram ao local, o suspeito já tinha sido detido pela população.

“A vítima do delito estava no local e explicou que o rapaz tentou praticar o furto da motocicleta, mas o proprietário do veículo não deixou. Quando abordamos o acusado, ele não falou nada e permaneceu calado”, relatou o guarda municipal, Rozemberg Peixoto, que atendeu à ocorrência