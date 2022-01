Homem é suspeito de matar ex-esposa a tiros na frente das filhas gêmeas em Ipirá, na Bahia

Uma mulher foi morta a tiros na madrugada desta segunda-feira (17), quando chegava em casa com as filhas gêmeas, em Ipirá, centro-norte da Bahia. A vítima foi identificada como Alessandra Souza Rios, de 40 anos, e o principal suspeito do crime é o ex-marido e pai das garotas.

De acordo com nota da Polícia Civil, o suspeito foi apresentado na Delegacia Territorial (DT) da cidade, por uma guarnição da Polícia Militar. Ainda segundo a polícia, a apuração do caso está em “fase inicial”.

Alessandra chegou a ser levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos. Ela era uma famosa cabeleireira da cidade. Em nota, o prefeito da cidade, Dudy, do PSD, lamentou o feminicídio.

“É com grande tristeza que recebo a notícia da morte da amiga Alessandra Souza Rios, conhecida carinhosamente por todos como Sandra do Salão. Neste momento de dor e revolta, me uno aos amigos e familiares para transmitir minhas condolências, pedindo a Deus que conforte o coração de todos”, diz o gestor em uma publicação feita em seu perfil no Facebook.