Homem fica ferido após capotamento na Ponta Verde

Um homem ficou ferido, na tarde deste sábado, 22, após um acidente de trânsito registrado na Rua Antônio Cansanção, no bairro de Ponta Verde, área nobre de Maceió. Informações do Corpo de Bombeiros dão fala que após a colisão entre dois veículos, um dos automóveis veio a capotar na via. Por conta do acidente, registrado…

Um homem ficou ferido, na tarde deste sábado, 22, após um acidente de trânsito registrado na Rua Antônio Cansanção, no bairro de Ponta Verde, área nobre de Maceió.

Informações do Corpo de Bombeiros dão fala que após a colisão entre dois veículos, um dos automóveis veio a capotar na via. Por conta do acidente, registrado por volta das 12h20, um homem de 35 anos ficou ferido e precisou de atendimento médico.

Para a ocorrência, uma guarnição, com três militares, foi liberada e realizou os primeiros socorros. No local, a vítima apresentava escoriações nas pernas, foi atendida no local e liberada na sequência, sem a necessidade de ser levada a uma unidade de saúde.

Ainda não se sabe as circunstâncias e as causas do acidente.