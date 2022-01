Homem flagrado em vídeo dando socos em mulher volta a ser preso por agressão

É a terceira vez que o suspeito é preso por violência doméstica desde 2020. Na última acusação, ele foi filmado agredindo uma mulher, até então companheira dele, com socos no rosto. Na época, Carlos Samuel foi preso por ameaça e lesão corporal, condenado pela 2ª Vara Crime de Ilhéus, mas recorreu em liberdade enquanto aguardava julgamento do recurso.

O agressor chegou a ser preso em 21 de outubro de 2020, mas foi liberado em 24 de fevereiro do ano passado. No mês seguinte, em 10 de março, ele foi preso novamente suspeito de ameaçar uma ex-companheira, com quem teve um relacionamento em 2018. De acordo com a polícia, ele encontrou a mulher no mesmo dia que saiu da prisão e passou a ameaçá-la.