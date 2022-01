Homem morre afogado na praia do Porto da Barra, em Salvador

Um homem morreu afogado na tarde desta última quinta-feira (06) quando estava dentro do mar, na praia do Porto da Barra. De acordo com informações do Instituto Médico Legal (IML), Frederico Seara Magalhães, de 39 anos, teve uma crise convulsiva.

Bombeiros do GMar realizaram o resgate da vítima, mas ele não resistiu aos ferimentos. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito.

De acordo com familiares de Frederico, o sepultamento será realizado às 15h no Cemitério Campo Santo.