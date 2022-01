Homem preso por matar ex-esposa diz à polícia que não se lembra do crime

O homem que foi preso acusado de matar a ex-esposa, em Ipirá, na Bahia, disse à polícia, em depoimento, que estava desorientado e não se recordava do crime. O feminicídio aconteceu na madrugada da segunda-feira (17).

A vítima Alessandra Souza, de 40 anos, estava voltando de uma vaquejada com as duas filhas gêmeas do casal quando o ex-marido, Luís Cláudio Judeu, atirou contra ela.