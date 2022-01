Homem sofre fratura exposta após colisão entre duas motocicletas

Um homem de 54 anos ficou ferido após um acidente envolvendo duas motocicletas, na manhã deste sábado (15), no bairro da Santa Amélia, na parte alta de Maceió. Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 9h20, na rua Empresário Jorge Montenegro de Barros. Com a colisão entre os dois…

Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 9h20, na rua Empresário Jorge Montenegro de Barros.

Com a colisão entre os dois veículos, a vítima sofreu fratura exposta no pé direito e lesões no tórax. O homem foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde foi internado.

Não há informações de que ocasionou a colisão.