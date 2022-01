Homem suspeito de latrocínio em Aracaju é morto após confronto com a polícia em Itinga

Um homem suspeito de matar o cantor Givaldo Lima, conhecido como ‘Tuti Fred’, em Aracaju (SE) morreu em confronto com a Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira (20), no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

O suspeito foi identificado como Ricardo Brito dos Santos, de 35 anos. De acordo com a Polícia Civil, no momento da abordagem, Ricardinho, como era conhecido, reagiu atirando contra os policiais e houve um confronto. Ele foi atingido e socorrido para uma unidade de saúde, onde não resistiu.

Ainda segundo a polícia, o homem também atuava no tráfico de drogas, tinha dois mandados de prisão em aberto e era foragido da Delegacia Territorial (DT), de Alagoinhas, apontado como suspeito de envolvimento no homicídio de um policial militar lotado naquele município. O outro crime seria o assassinato de um corretor de imóveis da cidade, em 2017.

Os policiais encontraram e apreenderam um revólver calibre 38 e munições junto com o criminoso. A ação foi realizada por policiais da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter) e do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), com apoio da Coordenação de Operações Especiais (COE) da Polícia Civil da Bahia e do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) da Polícia Civil de Sergipe.