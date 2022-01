Homenagens ao Senhor do Bonfim encerram no próximo domingo (16)

As comemorações em homenagem ao Senhor do Bonfim serão encerradas no próximo domingo (16). A programação especial começa às 05h e segue com celebrações às 06h, 07h30, 09h, 15h e 17h. A Missa Solene, que será presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, será às 10h30.

Por conta dos protocolos de saúde contra a covid-19, a Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim criou um esquema para os fiéis não se aglomerarem. Ou seja, o acesso dos devotos serão por ordem de chegada na igreja e as missas serão também transmitidas através da WebTV do Bonfim (canal do YouTube) e das redes sociais do Santuário.

Além disso, durante todo o dia, a imagem peregrina do Senhor do Bonfim ficará exposta na frente da Basílica, e às 18h acontecerá um momento de oração pela contenção da atual pandemia, da violência e de outros males da atualidade, encerrando os festejos.

A tradicional Procissão dos Três Pedidos não será realizada neste ano. Por conta disso, os fiéis são convidados a participarem da ‘Caminhada Virtual do Bonfim – Quem tem fé vai a pé, onde estiver’.

As vendas do ingresso e da camisa será revertido ao projeto Bom Samaritano, que é uma obra de misericórdia voltada para a assistência social de mais de 300 pessoas, mensalmente. O valor de R$ 33.

Como funciona a caminhada

A participação na Caminhada Virtual é muito fácil. Basta acessar o site www.lessclick.com.br, depois buscar o evento Caminhada Virtual do Bonfim e adquirir o ingresso. São duas modalidades de inscrição: ingresso solidário – contribuição de R$ 33, com direito à camisa do projeto Bom Samaritano; e o ingresso básico – gratuito, sem direito à camisa.

Ao comprar o ingresso solidário, será gerado um comprovante com QRCode, que deverá ser apresentado nos locais de entrega das camisas: Basílica do Senhor do Bonfim (Largo do Bonfim) e no Cine Metha Glauber Rocha (Praça Castro Alves / Centro).

Os devotos que vão participar do evento podem realizar a caminhada de qualquer lugar, preferencialmente locais abertos, longe de aglomerações, e seguindo todas as medidas de proteção. Vale caminhar na orla da cidade, na praça, no playground do condomínio, na rua e até em esteiras domésticas. Também será possível enviar os pedidos de oração e amarrar as fitinhas virtuais, através da plataforma da Basílica Santuário.