Homens armados invadem bar e executam jovem

Um jovem de 24 anos, identificado como Leonino Barnabé dos Santos, foi assassinado a tiros na manhã deste sábado (15), na cidade de São Sebastião, no Agreste de Alagoas. Ninguém foi preso. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu em um bar. Testemunhas informaram que a vítima estava no quintal do estabelecimento comercial…

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu em um bar. Testemunhas informaram que a vítima estava no quintal do estabelecimento comercial quando dois homens se aproximaram em uma motocicleta e efetuou diversos disparos de arma de fogo.

Após o crime, os suspeitos fugiram e o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Não há informações sobre a autoria e motivação do crime.

O corpo de Leonino foi periciado e recolhido pelos institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML).