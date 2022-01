Honda abre matrículas para programa de trainee

A Honda anunciou a abertura das inscrições para o programa de trainee 2022, com oportunidades para recém-formados que desejam iniciar suas carreiras. Ao todo, estão disponíveis 16 vagas para as unidades da empresa em São Paulo (SP), Sumaré (SP), Indaiatuba (SP) e Manaus (AM). Os interessados serão alocados nas áreas de Tecnologia da Informação, Comercial, Marketing, Crédito, Jurídico, Auditoria, Seguros, Riscos e Compliance.

Podem participar do processo seletivo candidatos com até dois anos de formados, entre dezembro de 19 e dezembro de 2021, nos cursos de Administração, Economia, Engenharia de Produção, Contabilidade, Marketing, Direito, Sistemas de Informação, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Matemática, entre outros. Além da capacitação profissional, os profissionais deverão ter conhecimento avançado no idioma inglês.

O programa, que tem duração de 24 meses, visa o desenvolvimento contínuo dos profissionais com potencial para desbravar novos desafios e ingressar em um mundo de oportunidades. Neste período, os jovens talentos participarão de um programa acelerado de desenvolvimento, com aprendizado diário, por meio do trabalho em equipe e do apoio da liderança.para atender futuras posições na organização.

Os contratados receberão remuneração compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, como Plano de Saúde, • Plano Odontológico (opcional), Seguro de vida, Vale transporte, fretado ou auxílio combustível e Vale refeição ou refeitório no local.

Como se candidatar

Os interessados poderão se inscrever diretamente no site da Cia de Talentos até o dia 7 de fevereiro. O processo seletivo será dividido em etapas, que incluem assessments de perfil e habilidades, Dinâmica de Grupo Online, Painel Online e Entrevistas. Os aprovados iniciarão as atividades em abril de 2022.

