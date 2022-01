Hospital Aristides Maltez, em Salvador, suspende atendimentos de novos pacientes

o Hospital Aristides Maltez (HAM) passa a ter novas medidas de funcionamento, a partir da próxima segunda-feira (24). A adoção de novas normas acontece devido ao risco de inviabilizar a manutenção do atendimento e a segurança dos pacientes, por conta do aumento do número de casos de Covid-19. Com isso, as Diretorias Técnica e Administrativa, junto ao Comitê de Enfrentamento à COVID-19 da unidade hospitalar, estão implementando importantes diretrizes para os próximos dias.