Hospital BP abre vagas de emprego em São Paulo

O Hospital BP, Beneficência Português, está oferecendo vagas de emprego em São Paulo. Os cargos são para ocupar diversos níveis de atuação do hospital e requerem diferentes perfis profissionais. Veja, a seguir, mais informações sobre como se inscrever e os cargos disponíveis para candidatura!

Hospital BP anuncia oportunidades para São Paulo

O Hospital BP, Beneficência Portuguesa de São Paulo, é referência no setor da saúde no Brasil e oferece aos seus pacientes soluções diagnósticas, sempre priorizando a vida e disponibilizando alta tecnologia em todos os serviços prestados.

Acompanhe as vagas oferecidas pelo Hospital:

Auxiliares de Enfermagem (Coleta);

Atendentes de Farmácia (Hospitalar);

Auxiliares de Enfermagem;

Líderes de Hotelaria;

Auxiliares de Limpeza;

Auxiliares de Enfermagem (Internação Pediátrica);

Auxiliares de Enfermagem (Área de Internação Adulto);

Fisioterapeutas (UTI);

Auxiliares de Enfermagem Central;

Auxiliares de Enfermagem (Centro Cirúrgico);

Nutricionistas Clínica;

Auxiliares de Enfermagem (Internação Oncológica);

Enfermeiros Pleno (Centro Cirúrgico);

Analistas de Negócios TI (Pleno);

Técnicos de Enfermagem (Transplante de Medula Óssea).

Os cargos estão disponíveis em diversos níveis profissionais, exigindo desde o fundamental completo até graduação concluída em áreas relacionadas.

Como se candidatar

Para ocupar uma das funções oferecidas pelo Hospital BP, os profissionais devem consultar todos os requisitos antes de efetuar sua candidatura.

As inscrições podem ser realizadas através do site de inscrições, basta acessar o link do cargo pretendido e clicar em “Candidate-se”.

A empresa garante aos selecionados, além da remuneração, um pacote com diversos benefícios, como refeitório no local, plano de saúde, vale alimentação, vale transporte e plano odontológico.

Gostou das informações? Acompanhe sempre o Notícias Concursos!