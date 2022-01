Hospital de São Paulo abre empregos com salários de R$2.862

Hospital de São Paulo Nipo Brasileiro, referência no setor de saúde do Estado, está com vagas para Auxiliar de Enfermagem com salários que podem chegar a R$2.862,00. Confira como se candidatar e quais os requisitos exigidos para a função, abaixo!

Hospital de São Paulo anuncia vagas para Auxiliar de Enfermagem

Fundado no ano de 1988, o Hospital Nipo Brasileiro é uma das instituições referência no Estado de São Paulo. A empresa conta com uma moderna infraestrutura integrada à mais de duzentos leitos, que estão divididos entre enfermarias, apartamentos, UTIs, berçário, centro cirúrgico, pediatria e maternidade.

O hospital possui serviços médicos de ampla complexidade, conhecido por utilizar técnicas não invasivas em seus tratamentos, além de utilizar técnicas em vídeos e angioplastias de nível avançado.

Acompanhe os requisitos necessários para o cargo de Auxiliar de Enfermagem:

Necessário experiência anterior comprovada em carteira;

Disponibilidade para atuar o cargo em escala 6×1 entre o horários das 07:00 as 13:00 ou das 13:00 as 19:00;

Curso de Auxiliar de Enfermagem concluído;

COREN Ativo;

Residir no estado de São Paulo.

Os selecionados ficarão responsáveis por prestar atendimento de enfermagem integral a todos os pacientes que necessitem de cuidados, incluindo áreas críticas do hospital, além de anotar todos os cuidados prestados.

Como realizar a sua inscrição

Atende aos requisitos e quer fazer parte do renomado Hospital Nipo Brasileiro? Para os profissionais que tenham interesse, deverão realizar um cadastro on-line na plataforma através da página de inscrição.

