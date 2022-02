Hospital Mater Dei abre 600 vagas em diversas áreas; confira oportunidades

O Hospital Mater Dei Salvador, que será o maior da rede privada na capital baiana, vai gerar 3 mil empregos diretos e indiretos na cidade. Inscrições para vários setores já estão abertas.

As vagas disponíveis no Hospital Mater Dei Salvador começaram a ser divulgadas no início do mês de outubro no site do hospital.

Na sessão “Trabalhe Conosco”, o candidato pode acessar as vagas disponíveis de todas as unidades da instituição e fazer o cadastro do currículo na vaga pretendida.

As oportunidades oferecidas pelo site são para diversas áreas da assistência em saúde e administrativa.

O novo Hospital Mater Dei Salvador será inaugurado por etapas, e as vagas serão preenchidas gradativamente à medida que os setores da unidade forem sendo concluídos.

Para a primeira fase de inauguração, que acontece no primeiro semestre deste ano, estão sendo preenchidas 600 vagas por meio de seleção dos currículos recebidos via site da instituição, por aprovação nos programas de estágios de formação e por encaminhamento do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM).

Segundo Henrique Salvador, presidente da Rede Mater Dei, as entrevistas para seleção de candidatos já foram iniciadas, mas ainda existem vagas abertas para vários setores. A previsão é de que as seleções ocorram até o mês de abril.

“As seleções são processos dinâmicos e algumas pessoas que aprovamos talvez não estejam mais disponíveis no mercado quando formos efetivar a contratação. Por isso, as seleções serão conduzidas à medida que os profissionais forem contratados e começarem a trabalhar”, afirma o presidente.

Além disso, o novo hospital tem investido em parcerias, treinamentos, programas de formação em estágios e política de inclusão para o processo de seleção dos profissionais que irão trabalhar na nova unidade.

Até o momento, 50 profissionais de áreas estratégicas foram contratados, como profissionais do RH, da engenharia, enfermeiros para compor as equipes do Centro de Treinamento Institucional e lideranças, como gerentes, coordenadores e supervisores.

Todas as demais vagas só terão as contratações efetivadas quando a obra for concluída e os profissionais tiverem a possibilidade de realizar treinamentos antes da abertura do hospital.

Parceria com Obras Sociais Irmã Dulce e Hospital Municipal

O Hospital Mater Dei Salvador firmou parceria com a Obras Sociais Irmã Dulce, com o Hospital Municipal e com as escolas de Enfermagem de Salvador, Irmã Dulce, Maria Pastor e INSSJT Fortes Formação, para o programa de estágio de formação em técnico de enfermagem, que tem duração média de quatro meses. O objetivo é preparar os estagiários para serem selecionados para trabalhar no novo hospital.

A primeira parceria foi firmada com a OSID, onde 112 estagiários iniciaram, no dia 5 de outubro, um estágio supervisionado no Hospital Santo Antônio.

Como contrapartida da parceria, a Rede Mater Dei de Saúde está desenvolvendo um trabalho de consultoria para que a OSID estabeleça estratégias e ações com o objetivo de consolidar protocolos da instituição na obtenção de uma certificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA).

A segunda parceria foi firmada com o Hospital Municipal, em Boca da Mata, próximo a Cajazeiras, que é administrado pela Santa Casa de Misericórdia da Bahia e onde 30 alunos iniciaram estágio no dia 30 de novembro. Como contrapartida desta parceria, o Hospital Mater Dei Salvador realizará doações de equipamentos para a unidade.

A rotina semanal dos alunos inclui quatro dias de aulas práticas nos hospitais parceiros e um dia de aula teórica no Centro de Treinamento do Hospital Mater Dei Salvador, onde eles participam de uma imersão na história da Rede Mater de Saúde, nos valores e protocolos da instituição.

Também são realizadas atividades assistenciais no Centro de Simulação Realística, implantado para criar o ambiente e situações reais de atendimento. Os estagiários são supervisionados por enfermeiros contratados para integrar a equipe de treinamento institucional do hospital.

Segundo o presidente, nesta primeira fase de inauguração, o hospital vai contratar cerca de 200 técnicos de enfermagem. A expectativa é de que todos os alunos que participaram do estágio supervisionado e que aqueles que tiveram um bom desempenho sejam contratados.

“Além dos estagiários que serão admitidos, vamos fazer a contratação de técnicos que já atuam no mercado de trabalho para garantir uma diversidade de maturidade profissional”, afirma.

Os alunos dessas instituições são os primeiros de um programa contínuo de formação do Hospital Mater Dei Salvador. A expectativa é de que, após a inauguração da primeira etapa da unidade, sejam abertas novas turmas de estágios.

O Hospital Mater Dei Salvador também firmou parceria com a Prefeitura de Salvador, através do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM), para a formação de profissionais em cursos de excelência em saúde voltados para as áreas administrativas. Os cursos são realizados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).