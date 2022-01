Hospital Mater Dei de Saúde tem empregos; veja funções

O Hospital Mater Dei de Saúde, uma das empresas referência no segmento hospitalar do país, tem vagas de emprego disponíveis para diferentes funções em diversas localidades do Brasil. Confira os cargos e como realizar a sua candidatura, abaixo!

Hospital Mater Dei de Saúde está contratando

O Hospital Mater Dei de Saúde, fundado no ano de 1980, possui uma filosofia fundamentada em três princípios: científico, cultural e humanístico. A Rede conquistou através de toda a sua história, unidades em diversas localidades do Brasil, e continua expandindo seus hospitais com sua última unidade adquirida na cidade de Uberlândia, em novembro do ano de 2021.

Em busca de novos colaboradores, o Hospital está disponibilizando novas ocupações em diferentes funções. Veja as vagas:

Supervisor Administrativo;

Enfermeiro Triagista;

Analista de Suprimentos;

Comprador;

Auxiliar de Farmácia;

Supervisor de Check Up;

Técnico de Enfermagem – Pediatria;

Estágio Técnico em Administração;

Técnico de Enfermagem;

Enfermeiro (laboratório);

Analista de Contas Faturamento;

Enfermeiro Diretoria Técnica;

Analista de Sistemas Pleno;

Analista de Sistemas;

Cozinheiro;

Oficial de Manutenção;

Oficial de Manutenção – Ar Condicionado;

Banco de Talentos – exclusivamente à profissionais PCD’s;

Coordenador de Infraestrutura;

Analista de Contas;

Especialista de Segurança da Informação;

Eletrotécnico.

Como realizar a sua inscrição

Para ocupar uma das funções disponibilizadas pelo Hospital Mater Dei de Saúde, os profissionais deverão realizar sua candidatura através da página de participação.

Além dos salários compatíveis ao mercado, a empresa coloca à disposição dos selecionados uma série de vantagens, como café da manhã, auxílio farmácia, refeitório no local, participação de lucros, ticket alimentação, assistência médica e convênio com empresas parceiras.

