Hospital psiquiátrico de Salvador suspende visitação após surto de covid-19

O Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, localizado no bairro de Narandiba, suspendeu a visitação de parentes aos pacientes. A medida foi tomada por conta do diagnóstico positivo de covid-19 de 16 pessoas em menos de 10 dias. As informações foram confirmadas nesta terça-feira (11).

De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), todos os casos foram em pacientes internados. Inicialmente, oito pessoas estavam com sintomas leves e outras oito estavam assintomáticas.

Ainda de segundo a SESAB, apenas quatro pacientes seguem positivados – dois assintomáticos e o restante segue com sintomas leves. Todos os pacientes estão mantidos em isolamento, para não contaminar os demais.

Informações divulgadas pelo G1 Bahia revelam que o ‘Plano de Contingência e Isolamento’ foi acionado. Nele, está previsto o distanciamento e aferição da temperatura na triagem da emergência.