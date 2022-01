Hospital São Camilo abre vagas de emprego; veja funções

O Hospital São Camilo, uma das mais renomadas instituições da área da saúde no Brasil, está oferecendo novas colocações para o Estado de São Paulo. Veja, a seguir, as colocações disponíveis para ocupação e confira mais informações de como se candidatar!

Hospital São Camilo abre novas vagas para São Paulo

O Hospital São Camilo, presente no Brasil há mais de meio século, é referência para o país. Atualmente, a companhia conta com os mais modernos meios hospitalares para que seja garantido o melhor atendimento a todos os seus pacientes.

Os cargos disponíveis são para atuação no estado de São Paulo. Confira todas as funções abaixo, e veja todos os requisitos para participar do processo de seleção:

Você Pode Gostar Também:

Escriturário;

Copeiro Hospitalar;

Biomédico de Laboratório;

Operador de Call Center;

Técnico de Laboratório;

Auxiliar de Atendimento Hospitalar;

Eletricista;

Faturista Hospitalar;

Pedreiro;

Auxiliar de Escritório – exclusivamente para candidatos PCD’s;

Auxiliar de Atendimento – exclusivamente para candidatos PCD’s;

Auxiliar de Cozinha Hospitalar;

Técnico Eletrônico;

Supervisor de Obras.

Todas as funções exigem experiência anterior na função, e os cargos estão disponíveis para diferentes graus de escolaridade, que vão desde o fundamental completo até o nível superior em áreas relacionadas a vaga pretendida.

A empresa garante salários compatíveis ao mercado de trabalho, além de deixar à disposição uma série de vantagens, como plano médico, auxílio creche, vale transporte, vale alimentação e restaurante inteiro a todos os selecionados.

Veja também: Direcional abre NOVAS vagas de emprego; veja funções

Como se inscrever

Para ocupar uma das funções disponíveis pelo Hospital São Camilo, os candidatos devem residir no estado de São Paulo e atender aos requisitos propostos pela empresa, além de realizar um cadastro na vaga pretendida através do site de participação.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!